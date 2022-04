PRONOS PARIS RMC Le pari football de Roland Courbis du 7 avril – Conference League

Mon pronostic : Marseille bat le PAOK Salonique et Payet buteur (3.00)

Marseille peut viser un trophée cette année ! Les Olympiens sont actuellement en très grande forme et restent sur une série de cinq victoires consécutives, toutes compétitions confondues. S’ils ont perdu beaucoup de points à domicile en championnat, les Marseillais sont toujours invaincus au Vélodrome en coupe d’Europe. Avec un Dimitri Payet qui, comme à son habitude, pourrait se sublimer pour ce marathon de fin de saison, l’OM pourrait nous emballer. Il faudra toutefois se méfier du PAOK Salonique. Il est, certes, difficile de se faire une réelle idée du niveau du club grec. Mais cette équipe, deuxième de son championnat, a déjà montré de belles choses dans la compétition. Surtout, avec un match retour à domicile dans un stade en fusion, le PAOK a tout intérêt à obtenir le meilleur résultat possible ce soir en déplacement. Je vois toute de même Marseille s’imposer, non sans difficulté, avec un but de Payet. Un pari qui vous permet de tripler la mise.

Pariez sur Marseille – PAOK Salonique ici !