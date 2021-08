PRONOS PARIS RMC Le pari handball du 4 août Jeux Olympiques - 1/4 de finale (F)

Notre pronostic : victoire des Pays-Bas face à la France (2.50) !

Je vous préviens tout de suite, je ne vais pas être chauvin ! L'Équipe de France a réalisé une phase de groupes très laborieuse en ne terminant qu'à la 3e place, avec entre autres deux défaites face à la Russie et l'Espagne, un nul contre la Suède et une victoire poussive contre la Hongrie... Pas de quoi se réjouir ! J'estime cette équipe chanceuse d'être présente en quart de finale et je pense qu'il y a vraiment un coup à tenter en jouant la victoire des Pays-Bas (2.50), qui ont facilement validé leur qualif en terminant à la deuxième place de leur poule, juste derrière la Norvège (seule équipe à les avoir battu). Les Bataves pourront compter notamment sur leur arrière gauche Lois Abbingh, en feu dans ces JO (23 buts en 4 rencontres). Foncez !

