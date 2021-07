PRONOS PARIS RMC Le pari handball du jour du 28 juillet Jeux Olympiques

Notre pronostic : la France bat l'Allemagne avec moins de 57,5 buts dans le match (1.70) !

L'équipe de France peut enchaîner un troisième succès consécutif aux Jeux Olympiques cet après-midi en cas de victoire face à l'Allemagne. Ce sera tout de même une autre paire de manches que face à l'Argentine et le Brésil, où les Bleus ont déroulé. Les confrontations franco-allemandes sont d'ailleurs toujours très serrées : deux victoires françaises sur les quatre dernières confrontations, pour un succès allemand et un match nul avec, toujours, très peu de buts marqués (55 en moyenne). Les hommes de Guillaume Gille sont toujours invaincus à Tokyo alors que la Mannschaft a perdu face à l'Espagne dernièrement. Nous vous proposons donc la victoire de la France face à l'Allemagne avec moins de 57,5 buts dans le match (1.70) ce qui était le cas lors des deux derniers face à face ! Pour les plus joueurs, vous pouvez doubler la mise en tentant moins de 55.5 buts (2.15). Bonne chance !

