PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Éric Salliot du 17 mai ATP Genève

Mon pronostic : B. Paire bat D. Koepfer (2.70) !

À une semaine de Roland Garros, Benoît Paire n’a plus le choix et doit se reprendre s’il veut être compétitif Porte d’Auteuil. Opposé à Dominik Koepfer pour son entrée en lice à Genève, le Français a une occasion en or de faire le plein de confiance en cas de victoire devant les 100 spectateurs du court central. L’ambiance ne sera pas folle mais elle pourrait bien lui suffire pour être performant ! Ses amortis répétitifs pourraient irriter l'Allemand qui a l'habitude d'être plus nerveux que Benoît lorsqu'il est mis en difficulté. Tous ces élements me font penser que l'Avignonnais peut créer la surprise. C'est pourquoi je vous conseille de parier sur la victoire de Benoît Paire contre Dominik Koepfer (2.70), qui est en plus un joueur très moyen sur terre et qui n'est pas dans une forme olympique puisqu'il reste sur quatre défaites en six matches. Foncez !

