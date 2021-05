PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Éric Salliot du 18 mai ATP Lyon

Mon pronostic : J. Sinner bat A. Karatsev (1.68) !

Magnifique affiche à Lyon cet après-midi entre deux joueurs potentiellement vainqueurs du tournoi ! Jannik Sinner est favori et devrait s'imposer selon moi contre Aslan Karatsev (1.68). Le Russe est en effet très irrégulier en ce moment car son jeu est moins efficace que celui de son adversaire qui a l'habitude de briller sur une surface plus lente. Depuis le début de la saison sur terre, l'Italien est très impressionnant. Hormis Popyrin à Madrid où les conditions sont particulières, seuls des membres du top 5 mondial l'ont battu (Djokovic, Tsitsipas et Nadal). Impressionant ! Sinner a aussi la possibilité d'être tête de série à Roland Garros en intégrant les 16 premiers du classement ATP (il est actuellement 17e). Gros avantage au niveau de la motivation également. Foncez !

