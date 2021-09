PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 30 septembre - ATP San Diego

Mon pronostic : Murray s'impose contre Ruud (2.25)

C'est un très beau match qui a lieu cette nuit ! Andy Murray revient petit à petit et semble retrouver son tennis. Son discours est très positif. Le Britannique affirme, en effet, qu'il peut avoir le niveau pour affronter les meilleurs joueurs du circuit. Une mentalité de vainqueur qui peut lui permettre d'espérer aller au bout d'un tournoi. En face, Casper Ruud est en forme mais rencontre plus de difficulté sur dur que sur terre battue. Le Norvégien a du mal à jouer son meilleur tennis sur cette surface et peut se retrouver en position délicate face à son adversaire du jour. De plus, son revers reste son point faible. Une faille que pourrait très bien exploiter Murray, dont l'intelligence tactique n'est plus à prouver. C'est pourquoi je le vois s'imposer aujourd'hui (2.25).

Pariez sur Murray-Ruud ici !