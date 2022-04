PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 7 avril – WTA

Mon pronostic : Anisimova s’impose face à Sabalenka (1.92)

C’est une rencontre très serrée entre deux joueuses inconstantes. Aryna Sabalenka est dans le dur cette année. La Biélorusse n’arrive décidément pas à enchaîner les bons résultats et semble avoir perdu toute confiance en elle. Cela se ressent sur les courts, notamment au niveau de son service, multipliant les doubles fautes. Il est difficile de tirer une conclusion sur sa victoire contre Alison Riske au tour précédent, son adversaire étant bien meilleure sur dur que sur terre battue. Ce match face à Amanda Anisimova sera bien plus compliqué, surtout au vu de l’état de forme de l’Américaine cette année. Malgré une tournée locale compliquée, la quarante-septième mondiale a fait forte impression en Australie. Elle a, de plus, déjà fait ses preuves sur terre battue avec notamment une belle demi-finale à Roland Garros en 2019. Je la vois supérieure à Sabalenka et vous propose de miser sur sa victoire (1.92).

