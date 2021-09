PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 9 septembre WTA US Open

Mon pronostic : Sakkari s’impose contre Raducanu (1.65)

Voilà une demi-finale surprenante ! Emma Raducanu n’en finit plus d’impressionner en devenant la première joueuse de l’histoire issue des qualifications à atteindre le dernier carré de l’US Open. La Britannique n’a toujours pas perdu un set depuis le début du tournoi et ne semble montrer aucun signe de fatigue. Toutefois elle aura face à elle une adversaire particulièrement coriace. Maria Sakkari réalise, en effet, un parcours remarquable après avoir battu Kvitova, Andreescu et Pliskova. Physiquement impressionnante, la Grecque impose une véritable épreuve de force à ses adversaires. Elle a aujourd’hui la maturité nécessaire pour atteindre la finale d’un Grand Chelem. Je vous conseille ainsi de miser sur la victoire de Sakkari (1.65).

