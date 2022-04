Evénement RMC: Suivez Strasbourg-Lyon en direct et en intégralité sur RMC

Soirée électorale oblige, le foot laisse la place à la politique ce dimanche soir sur RMC. Mais il ne sera pas dit que vous ne pourrez pas suivre le choc de la Ligue 1 entre Strasbourg et Lyon.

Ligue 1 ou élection présidentielle, il faut choisir? Eh non. Si l'antenne de RMC fait la part belle à l'élection présidentielle, avec des premiers résultats dévoilés à 20h (et à retrouver ici), la Ligue 1 n'est pas laissée pour compte puisque vous pouvez suivre Styrasbourg-Lyon, un match très important dans la course à l'Europe dans un flux audio dédié à retrouver en haut de cet article.

Et vous retrouverez bie sûr le choc de la soirée entre Montpellier et Marseille en direct sur l'anntenne de RMC à partir de 21h puisque le coup d'envoi a été décalé en raison de l'élection présidentielle.