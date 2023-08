PSG: "Il ne comprendra jamais, c'est trop tard", Dugarry ne veut plus voir Verratti à Paris

Dans l'émission Rothen s'enflamme ce jeudi sur RMC, Christophe Dugarry a estimé que Marco Verratti devait quitter le PSG cet été, faute d'avoir prouvé qu'il éta capable de performer au très haut niveau.

Christophe Dugarry ne veut plus de Marco Verratti au PSG. Dans l'émission Rothen s'enflamme, ce jeudi sur RMC, le champion du monde 98 a vivement critiqué le milieu de terrain italien et ses onze années passées au Paris Saint Germain.

"Pour moi Verratti, c'est terminé, a lâché Dugarry. Il a 31 ans. Ça fait onze ans qu'il est là, il n'a jamais pris conscience de ce qu'était la carrière et la vie d'un footballeur professionnel de haut niveau. C'est un choix de vie, moi j'ai fait ce choix-là aussi, j'étais un bon joueur de foot mais j'étais un branleur. Lui c'est un très très bon joueur de foot, on est tous d'accord, il a brillé par son talent et réussi à faire des choses que très peu de milieux de terrain peuvent faire. Mais ce n'est pas un sportif de haut niveau."

"Il a réussi pendant onze années à enfumer entraîneurs et dirigeants, les uns après les autres en se faisant prolonger tous les deux ans. La culpabilité revient aussi à ces entraîneurs et dirigeants qui ont été aveuglés par l'immense talent de Marco Verratti. Il aurait fallu être derrière lui, ne pas le lâcher... On l'a laissé dans le no man's land parisien, il est arrivé de Pescara dans son petit village, il est arrivé à Paris et s'est dit: 'C'est magnifique, je suis le plus beau, je suis le plus fort...' Que des compliments sur Verratti et il s'est noyé dans tout ça. Les dirigeants sont les premiers fautifs et ils auraient dû le mener à la baguette pour être le très grand joueur qu'il aurait mérité d'être. Maintenant c'est trop tard, à 31 ans et il ne le comprendra jamais. Donc rideau. Next."

"Lui ne changera pas son état d'esprit"

Plus nuancé, Jerôme Rothen pointe lui les problèmes d'image que génère Marco Verratti, en raison de sa vie nocturne: "Je ne veux pas le critiquer sur sa qualité de joueur, parce qu'il a beaucoup de qualités, il a fait de grands matchs au PSG, il a beaucoup apporté. Il n'est pas là par hasard, il n'a pas prolongé par hasard. Il a eu beaucoup de louanges mais a aussi eu l'occasion de montrer qu'il s'investissait différemment au PSG, que les maux du PSG étaient graves, en terme d'image, de résultats... Et ça ne s'est pas amélioré."

"Mais sa prolongation de contrat au début d'année, il ne la méritait pas. Les dirigeants ont fait une erreur. Ils essaient de la corriger en le faisant partir. Tu ne peux pas envoyer ce message à ton vestiaire, d'un mec qui joue 60% des matchs, qui est souvent très fatigué à la 60e minute quand y a beaucoup de rythme, qui passe son temps à faire des soirées, à fumer, à boire... Et ce sont des choses qui sont néfastes pour l'image du club. Et il ne se cache pas. Il n'est pas obligé de faire certaines choses. Quand les maux du PSG sont surtout sur l'image envoyée par ses stars, dont il fait partie, quand tu veux reconstruire quelque chose de différent, c'est dramatique de garder Verratti. Lui ne changera pas son état d'esprit."