Australie-France: Cazeaux remplace Vanverberghe, forfait de dernière minute

Cyril Cazeaux a été retenu par le staff du XV de France pour pallier le forfait de Florent Vanverberghe pour le premier test des Bleus contre l'Australie, ce mercredi (12h).

Le XV de France dispute ce mercredi (12h) le premier match de sa tournée estivale contre l'Australie. Rajeunis et privés de leurs cadres, les Bleus doivent composer avec un forfait de dernière minute sur le banc des remplaçants, celui de Florent Vanverberghe (0 sélection, 24 ans, Castres Olympique), a annoncé la Fédération française de rugby (FFR).

Blessé à la hanche, le deuxième ligne castrais est remplacé par le Bordelais Cyril Cazeaux (2 sélections, 26 ans, Union Bordeaux-Bègles) pour le premier des trois tests qui attendent les Bleus en Australie. Après ce premier match, les Bleus affronteront deux autres fois les Wallabies, le 13 juillet à Melbourne et le 17 juillet à Brisbane.

La dernière victoire française en Australie remonte au... 30 juin 1990

Le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, confronté à de nombreuses absences, a misé sur deux novices, dont un joueur de Pro D2, mercredi. L'arrière Melvyn Jaminet, 21 ans et promu en Top 14 avec Perpignan à l'issue de la saison, portera le n°15. Face à l'Australie, l'autre néophyte titulaire évoluait en Top 14 cette saison.

C'est le Castrais Gaëtan Barlot (24 ans), qui profite d'une pénurie au poste de talonneur. Si l’enfer leur est promis, on peut aussi se rappeler que les Bleus avaient fait trembler l'Angleterre, vice-championne du monde en titre, début décembre à Twickenham en finale de la Coupe d'automne des nations (défaite 22-19 a.p.), avec une équipe bis.

La France et l'Australie se sont affrontées à 47 reprises depuis 1928. L'Australie l'a emporté 27 fois, la France 18 fois. Les deux équipes ont fait deux fois match nul. Sur les 22 confrontations entre la France et l'Australie sur le sol australien, les Bleus l'ont emporté quatre fois, pour un match nul et 17 défaites. La dernière victoire française en Australie date du 30 juin 1990 et un succès 28-19.