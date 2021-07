Australie-France en direct: carton rouge pour Koroibete, les Wallabies mènent à 14 contre 15

Malgré un groupe jeune et peu expérimenté, la tournée d'été du XV de France en Australie est d'ores et déjà réussie, avec un premier succès depuis 31 ans sur l'île-continent, mais elle pourrait l'être plus encore en remportant la "belle" samedi (12h05) à Brisbane. La dernière fois que les Bleus se sont adjugé une série estivale, c’était en 2006, en allant s’imposer chez la modeste Roumanie (62-14) et en Afrique du Sud (36-26). Ils se sont contentés de miettes depuis, avec une victoire en Nouvelle-Zélande en 2009 et deux en Argentine en 2012 et 2016.