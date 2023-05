Champions Cup: des milliers de personnes en liesse à la Rochelle

Les Rochelais ont dignement fêté le doublé de leur équipe dans les rues de la ville samedi.

Des milliers de personnes fêtaient samedi soir avec ferveur, sur le port et dans les rues de la Rochelle, le nouveau triomphe de leur rugbymen en Coupe d'Europe, a constaté une correspondante de l'AFP.

Des milliers de personnes, la plupart habillées en jaune et noir aux couleurs du Stade rochelais, savouraient ce deuxième titre européen sur les quais du Vieux port, où avaient été installés deux écrans géants pour retransmettre le match contre les Irlandais du Leinster, en scandant : "Ici, ici, c'est la Rochelle".

Sous le traditionnel "We are the champions" de Queen, craché par des enceintes, des supporters se sont même jetés à l'eau au coup de sifflet final, en dépit d'un arrêté d'interdiction pour raisons de sécurité.

De 30.000 à 40.000 personnes sont attendues sur place dans la soirée par les autorités, avant de nouvelles festivités en compagnie des joueurs qui défileront dimanche après-midi dans la ville sur un bus à impériale.

"Ils nous ont fait passer par toutes les émotions ! Moi, j'y ai cru jusqu'au bout car ils en avaient les capacités", a réagi Caroline Scot, une habitante originaire de Toulouse, supportrice des Maritimes de La Rochelle depuis sept ans après avoir soutenu le Stade toulousain auparavant.

Dans les rues, des dizaines de voitures ornées de drapeaux jaunes et noirs klaxonnaient à tue-tête. Sébastien Rahoux, un local "pas fan du Stade rochelais habituellement", et son fils de 13 ans pas très branché rugby non plus, venus sur le port "pour l'ambiance", se sont "pris au jeu" tandis que "la pression montait" quand les Rochelais reprenaient le dessus sur la pelouse de Dublin. "Ça a été intense. Ce soir, j'étais bien Rochelais !", a lancé le père.

"Conquérants, solidaires, audacieux, tenaces et engagés, ils sont l'image de notre territoire qu'ils incarnent et qu'ils font rayonner. Ces deux étoiles (de champions d'Europe, NDLR)resteront à jamais brodées sur le maillot jaune et noir, et dans nos coeurs", a également réagi le maire de La Rochelle, Jean-François Fountaine, dans un communiqué.