Champions Cup en direct: toutes les infos sur les 8es de finale

Une semaine après la clôture du Tournoi des Six Nations, place aux huitièmes de finale de la Champions Cup ce samedi. Au lendemain de l'élimination sur tapis vert de Toulon à cause d'un cas positif au Covid-19 et de la qualification de La Rochelle pour les quarts, trois clubs français sont en lice. Voici le programme des match du jour : Wasps-Clermont à 13h30, Munster-Toulouse à 16h et enfin Exeter-Lyon à 18h30.

Wasps-ASM : Bezy remet Clermont dans le coup (7-7) Un très bel essai signé Bézy permet aux Auvergnats de revenir dans la partie après une entame de match complètement manquée. L'essai est transformé par Nanai-Williams, entré à la place de Camille Lopez, sonné. Après un quart d'heure de jeu, les Wasps et Clermont sont à égalité 7-7.



Wasps-ASM: c'est mal parti pour Clermont (7-0, 7eme) Clermont qui défie les Wasps sur leur pelouse est déjà mené. Après six minutes de jeu, les Anglais ont inscrit un essai entre les poteaux grâce à l'international Paolo Odogwu. Un essai transformé. Les Wasps mènent 7-0. Les joueurs de Franck Azéma, tres fébriles, ont mal débuté cette rencontre.



Bonjour à tous Bienvenue sur RMC Sport pour ne rien rater des 8eme de finale de Champions Cup. Vendredi Toulon est tombé de haut, éliminé sur tapis vert face au Leinster à cause d'un cas positif au Covid-19. Plus heureux, La Rochelle a décroché son ticket pour les quarts en dominant Gloucester. Le programme de ce samedi est très appétissant avec trois clubs français en lice, Clermont, le Stade Toulousain et enfin le LOU. Voici le programme... 13h30: Wasps (ANG)-Clermont

16h : Munster (IRL)-Toulouse

18h30 : Exeter ANG)-Lyon