Champions Cup: la réponse de Bouscatel à Urios sur la défaite de Toulouse sur tapis vert

Le président de la LNR René Bouscatel répond à Christophe Urios, manager de l'UBB, qui avait dit ne pas voir de scandale dans la défaite sur tapis vert du Stade Toulousain en raison de cas de Covid.

Suite aux propos de Christophe Urios, manager de l’Union Bordeaux-Bègles, tenus dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC qui ne voyait pas de scandale dans la défaite sur tapis vert du Stade Toulousain contre Cardiff (0-28) en Coupe d’Europe. Le Président de la Ligue Nationale de Rugby, René Bouscatel a tenu à réagir et apporter des précisions.

Président, vous souhaitiez faire une mise au point après les propos de Christophe Urios qui ne voyait pas de scandale suite au match perdu 28-0 par le Stade Toulousain ?

Bien sûr et sans polémique aucune avec Christophe que j’apprécie par ailleurs. Manifestement, il parle de quelque chose qu’il ne connait pas. C’est-à-dire la réglementation applicable à l’EPCR. Je la rappelle. La réglementation applicable est celle appliquée dans le pays de chaque club concerné. En ce qui concerne le match Stade Toulousain-Cardiff, la règle applicable est le protocole sanitaire français et l’appréciation de la commission médicale française. Dans ce cas et exceptionnellement, l’EPCR n’a pas appliqué la règle. C’est complètement différent des autres cas jusqu’à présent où en appliquant la règle, elle arrivait à une décision de reporter ou pas un match en fonction des clubs et pays concernés. Si le report a été prononcé concernant le match Leicester-UBB, c’est certainement en application avec les règles anglaises.

Êtes-vous surpris de cette prise de parole puisqu’il y a des réactions plutôt unanimes du rugby français avec le Président de la Fédération Française de Rugby qui a apporté son soutien à Toulouse ?

J’irai même plus loin, le Ministère des Sports français a pris position dans ce sens. Je pense que Christophe ne connaît pas la règle applicable. J’ai lu la retranscription de ses propos et il ne connaît pas la règle. Je ne le dis pas pour venir le contredire et contrarier. Je le dis car il faut que les auditeurs et les personnes qui ont eu connaissance de ses propos, sachent que ce n’est pas le même cas et que l’EPCR aurait dû appliquer les règles sanitaires françaises sur avis de la commission médicale française qui avait donné son accord pour ce match. C’est grave.

Vous souhaitez apporter des suites judiciaires dans ce litige, avez-vous avancé ?

Nous avons demandé hier (samedi) à nos conseils de faire le point. Demain, cela sera à la Ligue. J’espère que nous aurons des éléments de réponse. Nous verrons ensuite en comité directeur. Ce n’est pas à moi de prendre une décision. Je n’interviens pas en tant que président du Stade Toulousain mais en tant que président de la Ligue. Je défends un club français mais je défends les règles sanitaires applicables en France et les décisions des commissions médicales françaises. Ce n’est pas simplement le résultat d’un match. Je défends une institution et une crédibilité.