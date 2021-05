La Rochelle-Leinster en direct: les Maritimes veulent créer l'exploit

Jonathan Sexton a du déclarer forfait, remplacé à l’ouverture par Ross Byrne. Sinon toutes les forces vives de la province dublinoise sont présentes, avec un triangle arrière XXL (Lowe, Larmour et Keenan), une paire de centres internationale avec Ringrose et Henshaw, et un pack solide avec Healy, Kelleher, Furlong, Toner, Ryan ou encore Conan.