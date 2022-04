Champions Cup: le Racing au rendez-vous des quarts après sa victoire contre le Stade Français

Le Racing 92, bien que brouillon et maladroit, s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe de rugby en dominant, ce dimanche, son voisin du Stade français (33-22).

Seule la qualification est belle, a fortiori lorsqu’elle est acquise aux dépens du rival. Sixième du top 14, le Racing 92, à la lutte pour une place en phases finales et un titre européen cette année, s’est qualifié pour les quarts de la Champions Cup en dominant une nouvelle fois le Stade Français 33-22 (55-31 sur l’ensemble des rencontres).

Le derby francilien ne fut pas un sommet de rugby dimanche, la tension inhérente à ce genre d’affiche, associée à l’enjeu pour les deux équipes, ayant pris le dessus sur le jeu. Mais Laurent Travers s’en contentera, lui qui préférait "se qualifier en étant mauvais que perdre en étant bon". Le boss du Racing a été exaucé.

Autant le Racing avait impressionné lors de la claque infligée au Stade Français en championnat, avec un festival offensif (53-20), autant le club francilien a parfois exaspéré ses entraîneurs en huitième de finale de la Coupe d’Europe.

Vainqueur au match aller, le Racing 92 comptait treize points d’avance avant de recevoir Paris. Et comme à Jean-Bouin, le Stade Français a écopé d’un carton rouge, cette fois très tôt dans la partie.

Le Racing "loin du compte" malgré la qualification

Naivalu a compliqué la tâche de ses coéquipiers en récoltant deux cartons jaune en première période, en plus de concéder un essai de pénalité, gâchant ainsi le bon début de match de son équipe, en tête à la pause grâce à de belles inspirations. Approximatives et indisciplinées en seconde période, les deux équipes ont peiné à trouver de la continuité dans le jeu, au cours d’un deuxième acte longtemps décousu.

Les Franciliens du Racing 92 ont joué une grande partie de la rencontre à 15 contre 14 mais ils ont rencontré une belle résistance. Il aura fallu deux éclairs de génie des flèches du Racing, Juan Imhoff (pour l’essai de Lauret) et Teddy Thomas, qui s’est offert un doublé en fin de match, pour venir à bout d’une belle formation parisienne et assurer nouveau quart de finale qui a mis du temps à se dessiner.

Si Gaël Fickou retient volontiers la qualification, à l’instar de Camille Chat, les deux hommes ne sont pas satisfaits de la prestation du Racing 92: "On n’a pas été à la hauteur des autres huitièmes, il va falloir qu’on se mette au travail, a lâché le talonneur international. On ne peut pas se satisfaire de cela. On est loin du compte." Le Racing, qui a fait de cette Coupe d’Europe un objectif important, peut se consoler avec le fait qu’il recevra Sale en quart de finale.

Les Racingmen, qui ont remporté leurs trois derbies en trois semaines, sont la quatrième formation française à rejoindre le grand huit européen, avec La Rochelle et Montpellier, qui se retrouvent en quarts, et le tenant du titre Toulouse, en déplacement au Munster.