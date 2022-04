Champions Cup: Toulouse s'impose en Ulster et défiera le Munster en quart

Toulouse, battu de six points à l'aller sur son terrain (26-20), est parvenu à renverser la situation en s'imposant 30-23 samedi à Belfast chez les Irlandais de l'Ulster en huitième de finale retour de la Coupe d'Europe de rugby.

Au bout du suspense, au terme d'un match de fou, Toulouse, tenant du titre, s'est qualifié d'un petit point en dominant l'Ulster (30-23) chez lui, après avoir perdu à l'aller à Ernest-Wallon de six points, et ce sans ses "Chelemards" Julien Marchand, Cyril Baille et François Cros. Mais quand restent sur la pelouse - excusez du peu - Anthony Jelonch, homme du match, Romain Ntamack, extraordinaire, Peato Mauvaka, intenable, Thomas Ramos, impeccable, et surtout le meilleur joueur du monde, on n'a pas vraiment peur.

Car encore une fois, Antoine Dupont a sauvé la boutique, en inscrivant l'essai de la qualification à la 75e minute. Les deux équipes ont joué au chat et à la souris tout le long d'une rencontre très accrochée et tendue, pour au final se quitter sur la victoire des quintuples champions d'Europe qui défieront en quarts le Munster, une autre province irlandaise. Enfin, le vainqueur du derby entre le Racing 92 et le Stade français, dimanche (22-9 pour les Ciel et Blanc à l'aller), rencontrera en quarts les Sale Sharks, tombeurs des Bristol Bears (9-10, 35-29).

Clermont courageux mais éliminé

Clermont, battu par Leicester au match aller (29-10) à Marcel-Michelin, n'a pas réussi à renverser la vapeur au retour à Welford Road (27-17) où les Tigres, en tête du championnat d'Angleterre, n'ont plus perdu depuis juin 2021. Les Auvergnats, courageux mais diminués par de trop nombreuses blessures, doivent à présent se tourner vers le Top 14 pour sauver leur saison. Le Leicester, de son côté, affrontera en quarts le Leinster, qui s'est défait du Connacht.