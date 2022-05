Munster-Toulouse en direct: un quart de finale en terre hostile pour le Stade toulousain

La compo toulousaine avec Baille, Jelonch et Médard sur le banc

15. Ramos; 14. Delibes, 13. Fouyssac, 12. Ahki, 11. Lebel ; 10. Ntamack, 9. Dupont; 8. Cros, 7. Flament, 6. Elstadt ; 5. Meafou, 4. Arnold ; 3. Aldegheri 2. Marchand (cap.),1. Neti.

Remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Baille, 18. Ainu'u, 19. Tekori, 20. Tolofua, 21. Jelonch, 22. Germain, 23. Médard

Le staff toulousain a choisi de muscler son banc des remplaçants avec six avants, dont les puissants Tekori, Tolofua et Jelonch. Seuls deux 3/4 pourraient entrer en cours de jeu avec Germain et Médard. Lui aussi remplaçant, Cyril Baille secondera Rodrigue Neti, titularisé en première-ligne aux côtés de Dorian Aldegheri et du capitaine Julien Marchand.