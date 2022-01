Champions Cup: tenant du titre, Toulouse s'incline chez les Waps à 15 contre 14

Le Stade Toulousain, qui a longtemps évolué en supériorité numérique sur le terrain des Wasps, s'est sabordé ce samedi lors de la 3e journée de Champions Cup, s'inclinant (30-22) pour la première fois de la saison.

Un de chute pour le Stade Toulousain. Le champion d'Europe en titre a concédé sa première défaite de la saison (30-22) en Champions Cup, ce samedi, lors de la 3e journée de la compétition. Les coéquipiers de Romain Ntamack ont pourtant évolué à 15 contre 14 contre les Wasps, après l'expulsion d'Umaga (33e) pour un plaquage haut sur Page-Relo, et un choc tête contre tête avec le demi de mêlée toulousain.

Auteurs d'un début de match tonitruant, avec un essai en coin, signé François Cros (2e), les Toulousains ont ensuite souffert pendant de nombreuses minutes, encaissant à leur tour deux essais (19e, 23e), qui offrirent aux Wasps, solides à défaut d'être brillants, un léger avantage.

Malgré leur infériorité numérique sur le terrain, les Anglais sont parvenus à conserver leur mainmise dans le jeu en seconde période, portés par une défense bien en place et un pack dominateur, mais également les nombreuses fautes et approximations toulousaines dans le jeu (11 pénalités contre, 19 turnovers concédés, un carton jaune pour Anthony Jelonch). Un troisième et dernier essai de Barbeary (68e) leur a permis d'accroître leur avance.

En dépit d'un ultime essai de Meafou (83e) après un maul dévastateur, les Toulousains ont clairement souffert devant les Anglais. Les absences de la superstar Antoine Dupont (touché à un genou) et de cadres tels Julien Marchand, Rory Arnold ou Charlie Faumuina n'expliquent pas tout. Pas plus que le manque de rythme affiché par les Hauts Garonnais, après plusieurs reports et annulations de matches depuis un bon mois.

Un nul sur tapis vert, une victoire et une défaite sur le terrain: le bilan européen des Rouge et Noir n'est clairement pas à la hauteur de leurs ambitions. Pour pouvoir défendre son titre continental et s'assurer un huitième puis un quart de finale à domicile, le Stade toulousain