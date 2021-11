XV de France: Labit entretient le flou sur la concurrence entre Ntamack et Jalibert

Invité sur le plateau du Super Moscato Show jeudi sur RMC, Laurent Labit, l’entraîneur du XV de France en charge des arrières, n’a pas levé le voile sur les intentions à terme du staff des Bleus au sujet du poste d’ouvreur. La concurrence est féroce entre Romain Ntamack et Matthieu Jalibert.

A qui le numéro 10 ? Le mystère reste entier sur l’identité du futur ouvreur du XV de France lors du Tournoi des Six Nations 2022 et, à plus long terme, lors de la Coupe du monde 2023 en France. Après une tournée d’automne qui s’est achevée en apothéose avec la victoire historique des Bleus face à la Nouvelle-Zélande (40-25) samedi au Stade de France, Romain Ntamack, titulaire à l’ouverture et auteur d’une prestation exceptionnelle face aux All Blacks, a semble-t-il une longueur d’avance sur son concurrent de l'UBB, Matthieu Jalibert. Mais le crack du Stade Toulousain n’a aucune garantie comme l’a rappelé Laurent Labit ce jeudi sur RMC.

"A l’issue de ces trois matchs, on a autant de certitudes qu’avant la compétition pour ces joueurs là, a déclaré l’entraîneur du XV de France en charge de l’attaque, invité sur le plateau du Super Moscato Show. On sait qu’on a à notre disposition deux ouvreurs de très grand talent. On est ravi. On a pioché pendant des années en France sur ce poste à chercher déjà un bon ouvreur. Là, on en a deux très grands."

Et Laurent Labit de poursuivre : "On continuera à fonctionner comme on l’a fait jusqu’à présent. Il y a la forme du moment. Quand on a joué avec Romain (Ntamack), on a toujours été très satisfait de ses prestations. Quand Matthieu (Jalibert) a joué parce que Romain n’était pas là, il a été très bon aussi. On est dans un sport qui est très "sollicitant" avec des calendriers infernaux. On ne sait pas ce qui va se passer d’ici deux mois et demi."