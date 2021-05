Toulouse-UBB: suivez l'avant-match en direct

Si l'UBB sera privée de quelques joueurs majeurs comme Clément Maynadier, Santiago Cordero ou Rémi Lamerat, elle pourra aligner pas mal de titulaires habituels. A noter la titularisation d'Alexandre Roumat au centre de la troisième ligne et celle de Nans Ducuing à l'arrière, ce qui fait glisser Romain Buros à l'aile.

Christophe Urios et son staff ont également choisi de muscler le banc des remplaçants où l'on trouve six avants dont deux deuxièmes lignes, Cyril Cazeaux et Thomas Jolmès.