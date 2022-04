Ulster-Toulouse en direct: au pied du mur, Toulouse va devoir sortir un gros match

La compo toulousaine passée au crible

Avec les absences de Baille et Marchand, c’est logiquement que l’on retrouve Mauvaka au talonnage, avec Neti au poste de pilier gauche. Charlie Faumuina, remplaçant le week-end dernier, est aligné à droite de la mêlée à la place de Dorian Aldegheri. En 2e ligne, Rory Arnold est reconduit et il sera associé à son frère Richie Arnold. Au niveau de la 3e ligne, François Cros n’a donc pas fait le déplacement. Rynhardt Elstadt est le seul joueur à enchaîner.

Matthis Lebel conserve sa place sur une aile et c’est Dimitri Delibes qui intègre le XV . Au centre, Pita Ahki sera bien là et il sera associé à Nanai-Williams. Le samoan qui n’a pas joué depuis le 5 février dernier est aligné suite aux absences de Santiago Chocobares (entorse du genou), Zack Holmes (commotion à l’entraînement) et Sofiane Guitoune (fissure au péroné).