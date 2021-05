Le sport face au coronavirus en direct: Ramos trouve "risqué" de disputer la finale de Champions Cup à Twickenham

Après la défaite du Stade Toulousain face à Toulon (44-10) samedi soir en Top 14, l’arrière international Thomas Ramos s’est exprimé sur la finale de Champions Cup face à La Rochelle qu’il disputera le 22 mai à Twickenham. Un choix qu’il ne comprend pas en raison des risques liés à la pandémie de Covid : "Je pense que c’est dommage que ça soit à Twickenham, surtout qu’on est deux équipes françaises. Ça aurait été plus simple d’avoir la finale en France. C’est risqué, on est dépendant des résultats. On doit faire attention, on croise les doigts."