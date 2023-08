Coupe du monde 2023: La liste du pays de Galles avec l'expérimenté George North

A l'image du XV de France, le pays de Galles a également dévoilé sa liste pour la prochaine Coupe du Monde de rugby ce lundi. Le XV du Poireau pourra compter sur George North qui disputera, à 31 ans, son quatrième Mondial.

La liste du pays de Galles est connue. Le XV du Poireau, dirigé par l'Australien, Warren Gatland, est dans le groupe C avec l'Australie, les Fidji, la Géorgie et le Portugal. Largement battus samedi par l'Afrique du Sud (52-16), avec une équipe certes remaniée, les Gallois ont achevé leur préparation sans grandes certitudes après une victoire (20-9) et une défaite (19-17) contre l'Angleterre.

Le centre George North, appelé lundi pour le pays de Galles, va disputer à 31 ans une quatrième Coupe du monde de rugby, comme ont pu le faire avant lui le Français Fabien Galthié, l'Anglais Jonny Wilkinson ou le Néo-Zélandais Dan Carter.

George North, l'expérimenté de la bande

Le joueur des Ospreys, le plus capé du groupe avec 114 sélections, apportera son expérience à un effectif comptant 27 ans de moyenne d'âge, et plus particulièrement à ses partenaires en club Dewi Lake et Jac Morgan, désignés co-capitaines. Le talonneur et le troisième-ligne disputeront en France (8 septembre-28 octobre) leur premier tournoi mondial, comme quatorze autres joueurs sélectionnés lundi par Warren Gatland.

L'arrière Liam Williams et l'ouvreur de Toulon Dan Biggar, obligés de déclarer forfait pour des pépins physiques lors du dernier match de préparation, sont présents dans la liste communiquée par la Fédération, à l'inverse de l'ailier Alex Cuthbert (mollet), laissé de côté. Henry Thomas, pilier de Montpellier, représentera également le pays de Galles, demi-finaliste de l'édition 2019.

La liste des 33 joueurs du pays de Galles pour la Coupe du monde :

AVANTS (19)

Piliers: Corey Domachowski (Cardiff Rugby), Tomas Francis (Provence), Dillon Lewis (Harlequins), Gareth Thomas (Ospreys), Henry Thomas (Montpellier/FRA), Nicky Smith (Ospreys)

Talonneurs: Elliot Dee (Dragons), Ryan Elias (Scarlets), Dewi Lake (Ospreys)

Deuxièmes lignes: Adam Beard (Ospreys), Dafydd Jenkins (Exeter Chiefs), Will Rowlands (Dragons)

Troisièmes lignes: Taine Basham (Dragons), Taulupe Faletau (Cardiff Rugby), Dan Lydiate (Dragons), Jac Morgan (Ospreys), Tommy Reffell (Leicester Tigers), Christ Tshiunza (Exeter Chiefs), Aaron Wainwright (Dragons)

ARRIERES (14)

Demis de mêlée: Gareth Davies (Scarlets), Tomos Williams (Cardiff Rugby)

Ouvreurs: Gareth Anscombe (Tokyo Suntory Sungoliath/JAP), Dan Biggar (Toulon/FRA), Sam Costelow (Scarlets)

Centres: Rio Dyer (Dragons), Mason Grady (Cardiff Rugby), George North (Ospreys), Johnny Williams (Scarlets), Nick Tompkins (Saracens)

Arrières: Josh Adams (Cardiff Rugby), Leigh Halfpenny (sans club), Louis Rees-Zammit (Gloucester Rugby), Liam Williams (Kubota Spears/JAP)