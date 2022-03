Coupe du monde 2023: les Bleus basés à Rueil-Malmaison puis Aix-en-Provence ?

INFO RMC Sport - Alors que les organisateurs ont annoncé que l’Angleterre, l’Australie et les Fidji résideraient respectivement au Touquet, Saint-Etienne et Libourne, le camp de base du XV de France pour la Coupe du monde 2023 pourrait se situer à Aix-en-Provence. Tout en profitant d’abord des installations de l’hôtel Renaissance de Rueil-Malmaison.

Les Anglais ont tiré les premiers. Non pas sur le terrain, où ils se sont inclinés contre le XV de France (25-13) en clôture du Tournoi des VI Nations samedi soir, mais en vue de 2023. La veille de ce Crunch, Claude Atcher avait annoncé, lors d’une réception à l’ambassade du Royaume-Uni, le camp de base de l’Angleterre pour la prochaine Coupe du monde. Il s’agit de la ville du Touquet.

"Dans les deux ou trois semaines à venir, nous allons l’annoncer pour les treize autres équipes déjà qualifiées", indiquait le patron de l’organisation, qui a depuis annoncé que "l’Australie et les Fidji allaient respectivement poser leurs valises à Saint-Etienne et à Libourne. Toutes les équipes ont choisi leur camp de base. On savait déjà où elles allaient jouer, on sait maintenant où elles vont séjourner. Cela nous permet de donner une nouvelle dynamique à la Coupe du monde au travers de notre ambition de la faire rayonner sur tour le territoire. On veut que tout la France profite de cet accueil et de ce partage."

Pas de Marcoussis par souci d'équité

Concernant les Bleus de Fabien Galthié, pour le moment rien n’a été officialisé. Une chose est sûre pourtant: ils ne résideront pas à Marcoussis, là où ils ont leurs habitudes. Pourquoi? Pour un souci d’équité, selon les organisateurs: "Nous n’avons pas accepté que l’équipe de Franc réside à Marcoussis pour qu’elle soit sur le même pied d’égalité en terme de préparation que toutes les autres équipes, a rappelé Atcher. En tant que Directeur Général du comité d’organisation, j’ai évidemment un penchant pour l’équipe de France mais je me dois avant tout d’être équitable. L’équipe de France choisira dans les jours qui viennent son camp de base."

Rien n’empêchera cependant les équipes qualifiées, dont la France, de casser leur routine. "Le fait d’avoir augmenté d’une semaine la compétition donne à certaines des plages de récupération de huit ou neuf jours", selon Atcher: "Trois ou quatre équipes, dont la France, ont demandé s’il était possible de changer de lieu de séjour sur ces temps de récupération pour changer du cadre habituel, afin d’éviter cinq semaines dans le même lieu. On va accéder à cette demande puisque ce n’est qu’une extension du temps de séjour sur les jours de match. Les équipes, qui feront ce choix, devront alors rester dans la zone du lieu de match."

À Aix à partir de mi-septembre 2023?

Le XV de France devrait bel et bien profiter de cet aménagement de règles. Selon les informations de RMC Sport, les Bleus pourraient d’abord profiter des installations de l’hôtel Renaissance de Rueil-Malmaison, près de l’hippodrome de Saint-Cloud, où ils ont résidé en marge du choc contre le XV de la Rose du week-end dernier, pour défier la Nouvelle-Zélande en match d’ouverture le 8 septembre 2023, à Saint-Denis. Mais aussi avant de se rendre à Lille pour affronter l’Uruguay six jours plus tard.

Ensuite? Direction a priori le Sud. Avec un camp de base situé à Aix-en-Provence, non loin de Marseille où ils affronteront le 21 septembre un qualifié africain, ce qui permettra ensuite de rejoindre Lyon facilement pour le dernier rendez-vous contre l’Italie à Lyon, le 6 octobre.

Selon nos informations, c’est bien la tendance de ces derniers jours, même si tout n’est pas encore complètement validé. Plusieurs échanges ont eu lieu en tout cas entre la municipalité et le sélectionneur Fabien Galthié. "Tous les voyants sont au vert pour que ça se fasse", nous dit-on, et ce même si d’autres villes du Sud ont aussi manifesté leur intérêt.

Les Bleus seraient alors logés dans un autre hôtel du groupe Renaissance et s’entraîneraient à une dizaine de minutes de là, au stade Georges Carcassonne. La décision officielle sera communiquée dans les jours à venir, sans doute dans le courant de la semaine prochaine. À Aix-en-Provence, on l’attend avec impatience…