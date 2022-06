Affaire Laporte/Altrad: Claude Atcher sera également jugé en septembre

Le directeur général de la Coupe du monde de rugby 2023, Claude Atcher, sera jugé en septembre, avec Mohed Altrad et Bernard Laporte, dans le cadre des soupçons de favoritisme autour du sponsoring du XV de France, a appris l’AFP jeudi de source proche du dossier, confirmant une information de l'Equipe.

Claude Atcher comparaîtra pour "recel d'abus de confiance", "abus de biens sociaux" et de "travail dissimulé par dissimulation d'activité", selon la même source, confirmant une information de L’Equipe. Son associé au sein de sa société Score XV, Benoît Rover, sera également jugé pour les mêmes délits.

Tous deux répondront à la barre du tribunal correctionnel de Paris du 7 au 22 septembre, aux côtés du patron de la FFR Bernard Laporte, de l'homme d'affaires Mohed Altrad, propriétaire du club de Montpellier, et du numéro 2 de la Fédération française de rugby (FFR), Serge Simon, qui ont été renvoyés en début d'année. Bernard Laporte est soupçonné d'avoir usé, essentiellement entre 2016 et 2018, de son influence en faveur de Mohed Altrad, grand argentier du rugby, sponsor du maillot du XV de France.

Une enquête ouverte en 2017

L'enquête du parquet national financier (PNF) avait été ouverte en 2017 pour examiner notamment les liens entre les deux hommes. Ils contestent les accusations de "trafic d'influence", "corruption" et "abus de bien sociaux". Selon une autre source proche de l'enquête, la justice soupçonne Claude Atcher d'avoir notamment bénéficié, entre 2017 et 2018 via des prestations inexistantes payées à sa société Score XV, d'environ 80.000 euros que Bernard Laporte aurait détournés au préjudice de la FFR. Claude Atcher n'a pas pu être joint jeudi par l’AFP.