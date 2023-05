Coupe du monde 2023: deux arbitres français retenus

Deux arbitres français, Mathieu Raynal et Pierre Brousset, ont été retenus pour officier lors de la Coupe du monde en France, du 8 septembre au 28 octobre, a annoncé World Rugby mercredi.

Les Français Mathieu Raynal et Pierre Brousset font partie des 26 arbitres retenus pour officier lors de la Coupe du monde 2023 en France, du 8 septembre au 28 octobre, a annoncé World Rugby mercredi.

Seulement deux arbitres

Mathieu Raynal (41 ans) sera l'un des 12 arbitres centraux, en compagnie notamment de l'Anglais Wayne Barnes, qui arbitrera son cinquième Mondial consécutif, un record. Agé de 34 ans, Pierre Brousset opèrera lui comme arbitre assistant pour sa première Coupe du monde. Cinq Français avaient été désignés pour le précédent Mondial au Japon en 2019: Jérôme Garcès, Pascal Gaüzère, Romain Poite et Mathieu Raynal comme arbitres centraux et Alexandre Ruiz comme assistant.

Jérôme Garcès, qui avait notamment arbitré la finale entre l'Afrique du Sud et l'Angleterre, a rejoint depuis l'encadrement du XV de France et Alexandre Ruiz celui de Montpellier en Top 14. L'Irlandaise Joy Neville, à la vidéo, deviendra en septembre la première femme à officier lors d'une Coupe du monde de rugby masculine, et Nika Amashukeli le premier Géorgien. Six arbitres anglais ont été retenus au total, dont quatre centraux (Wayne Barnes, Matthew Carley, Karl Dickson et Luke Pearce).