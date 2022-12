Rugby: l'arbitre du dernier France-Afrique du Sud harcelé en ligne et sa famille menacée après le match

L'arbitre du dernier test-match de rugby entre la France et l'Afrique du Sud (30-26), le 5 novembre dernier, a été victime de harcèlement en ligne après sa prestation très critiquée par les Springboks. Wayne Barnes a même envisagé de s'éloigner des terrains.

13 ans et un jour après leur dernière défaite face aux Springboks, le XV de France a réalisé l'exploit de renverser l'Afrique du Sud le 12 novembre dernier à Marseille. Un succès 30-26 face aux champions du monde en titre après un match très accroché, qui a permis aux hommes de Fabien Galthié de prolonger leur série d'invincibilité à 12 victoires consécutives (série en cours).

Wayne Barnes et sa famille victimes de harcèlement en ligne

Si les Bleus ont vécu une belle soirée au stade Vélodrome, l'arbitre du match, l'Anglais Wayne Barnes, n'a pas eu la même chance après le coup de sifflet final. En effet, le quotidien britannique The Telegraph révèle que l'officiel a été la cible de harcèlement en ligne après sa prestation. Il aurait même envisagé de s'éloigner des terrains après des menaces visant sa femme et ses enfants.

Quelques jours après le match, le directeur du rugby sud-africain Rassie Erasmus avait publié des tweets controversés à l'encontre de Barnes et de l'arbitrage de la rencontre. Des propos qui avaient valu à Erasmus une suspension de deux matchs par World Rugby.

"Bien sûr que j'ai remis en question mon avenir d'arbitre"

Dans le cadre d'un poscast ("The Good, The Bad and The Rugby"), Wayne Barnes révèle notamment que sa femme, Polly, a été menacée de violences sexuelles. "Lorsque vous avez arbitré 100 matchs, vous pensez que vous pouvez vous préparer à la plupart des choses. Mais vous ne pouvez pas vous préparer à cela", explique-t-il. "Cela ne me dérange pas que les gens critiquent ma performance et, s'ils veulent m'abuser directement, c'est leur choix. Mais ce n'était pas seulement une ligne qui a été franchie. Vous ne pouvez même pas comprendre à quel point cela a été loin. Cela vous affecte et cela affecte votre famille. Et bien sûr que j'ai remis en question mon avenir d'arbitre".

Interrogé sur le fait que les critiques émises par Rassie Erasmus aient pu contribuer à ce torrent de haine, Barnes précise qu'il "ne sait pas" si cela a pu jouer. "Ce que je dirais, c'est que si les gens voient des personnes occupant des postes censés défendre les valeurs de notre jeu critiquer ouvertement les arbitres, cela permet aux autres de dire: 'Les personnes en position de pouvoir peuvent critiquer, pourquoi pas moi?'"

L'arbitre anglais de 43 ans avait décliné l'invitation à honorer son 100e match international en tant qu'arbitre lors de la rencontre entre le XV de la Rose et les Springboks (13-27) le 26 novembre dernier.