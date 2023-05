Coupe du monde 2023: l'Irlande pré-sélectionne 42 joueurs dont quatre nouveaux

Le sélectionneur de l'Irlande Andy Farrell a formé ce mardi un groupe d'entraînement de 42 joueurs, dont quatre nouveaux venus, pour préparer la Coupe du monde de rugby en France cet automne.

On en sait plus sur le visage de l'un des favoris du tournoi. Le sélectionneur de l'Irlande Andy Farrell a formé ce mardi un groupe d'entraînement de 42 joueurs, dont quatre nouveaux venus, pour préparer la Coupe du monde de rugby en France cet automne.

Jonathan Sexton, Conor Murray et leurs équipiers se réuniront le 18 juin à Dublin avant leurs trois matches de préparation contre l'Italie, l'Angleterre et les Samoa au mois d'août. L'ailier du Munster Calvin Nash, les arrières du Leinster Ciaran Frawley et Jamie Osborne et le talonneur de l'Ulster Tom Stewart ont été retenus parmi les 42 alors qu'ils n'ont pas encore de sélection. En revanche, l'arrière du Leinster Jordan Larmour et le demi d'ouverture du Munster Joey Carbery n'ont pas été sélectionnés pour ce premier stage d'entraînement.

Numéro 1 mondial

Le XV du Trèfle, auteur du Grand Chelem lors du tournoi des Six nations cette saison, est un des favoris pour la victoire en Coupe du monde (8 septembre - 28 octobre) même s'il n'a jamais dépassé les quarts de finale dans son histoire.

L'équipe, classée numéro un mondiale devant la France et la Nouvelle-Zélande, entamera le tournoi contre la Roumanie à Bordeaux le 9 septembre. Elle affrontera ensuite en poule le Tonga, l'Afrique du Sud tenante du titre et l'Ecosse.

Un stage d'entraînement au Portugal est également prévu en août avant que Farrell, le père de la star anglaise Owen Farrell, ne confirme son groupe de 33 joueurs pour la Coupe du monde.