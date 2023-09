Coupe du monde de rugby: "un haka orchestral", découvrez la musique diffusée pendant les matchs

Elle accompagnera l’entrée des joueurs sur le terrain, les essais, pénalités, transformations, coups d’envoi ou de sifflets finaux… Découvrez la musique qui habillera la Coupe du monde de rugby à partir de vendredi.

On lui doit de nombreux jingles du quotidien (comme celui de la SNCF), d’autres pour Roland-Garros, le FC Barcelone ou le Tour de France. Cette fois, le Français Michaël Boumendil a mis ses compétences reconnues de designer musical pour composer un "haka orchestral" qui accompagnera chaque temps forts des matchs de la Coupe du monde de rugby à partir de vendredi (jusqu’au 28 octobre).

Un son très épique

Cette identité sonore accompagnera l’entrée des joueurs sur le terrain, les points inscrits (essais, transformations, pénalités) mais aussi les coups d’envoi et de sifflets finaux.

Le résultat donne une tonalité très épique inspirée des nombreuses heures de match de rugby visionnées sans le son par Michaël Boumendil et ses équipes depuis l’approche du comité organisateur de la Coupe du monde il y a un an.

"Quand on regarde un match de football, on a plus l’impression que ce sont des talents individuels qui s’organisent, confie-t-il à BFMTV. Je n’ai pas cette perception avec le rugby. Le deuxième élément: il y a un certain poids dans le rugby, une certaine force mais il y a aussi une beauté, un élan, un allant pour aller de l’avant. Cette notion de vague est aussi très spécifique. Ces éléments qui n’appartiennent qu’au rugby, il fallait les traduire."

Le designer sonore souhaitait aboutir sur un amplificateur d’émotion pour le public, mais aussi les joueurs afin que cela les galvanise. Il a mis trois mois à trouver la bonne recette.

"Cette notion de vouloir traduire musicalement une note qu’on pousse, on y a passé des jours, des semaines jusqu’à ce qu’on trouve la solution à travers un travail sur les cuivres", détaille-t-il.

"Petit à petit, les ingrédients de la recette se sont mis en place jusqu’à ce qu’on se dise: c’est exactement ce qu’on cherchait." "Jamais dans une musique, vous n’aurez cette sensation d’une note qu’on pousse", mimant ce qui rassemble presque à une entrée en mêlée.