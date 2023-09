XV de France: Saint-André questionne "le timing" de l'affaire Chalureau, qui peut "déstabiliser" les Bleus

Alors que le XV de France débute sa Coupe du monde vendredi soir face aux All Blacks (21h15), l'actualité autour de Bastien Chalureau prend toute la place ces derniers jours. L'ancien sélectionneur des Bleus, Philippe Saint-André, consultant dans le "Super Moscato Show" sur RMC lors du Mondial, dénonce le timing de cette polémique, qui pourrait déteindre sur les performances des joueurs tricolores lors de la compétition.

Invité à s'exprimer à 18 heures lors d'une conférence de presse pour donner "sa vérité", comme l'a rappelé ce lundi le président de la République Emmanuel Macron, présent aux cotés des Bleus à Rueil-Malmaison, Bastien Chalureau voit tous les projecteurs braqués sur lui ces dernières heures. En cause ? Sa sélection pour la Coupe du monde, alors qu'il a été condamné en première instance à six mois de prison avec sursis pour des faits de violence à caractère raciste en 2020. Une décision dont le joueur de 31 ans a fait appel, lui qui reconnaît les violences mais nie les propos racistes.

"On essaie de déstabiliser l'équipe de France à cinq jours d'une Coupe du monde"

Dans le Super Moscato Show ce lundi, l'ancien sélectionneur du XV de France (2011-2015), Philippe Saint-André, consultant pourRMC lors du Mondial, n'a pas mâché ses mots pour évoquer cette polémique qui secoue le vestiaire à quelques heures de l'entrée en lice d'Antoine Dupont et ses partenaires. "Ce qui m'énerve énormément, c'est le timing. Chalureau, sa première sélection remonte au 12 novembre 2022. S'il y avait un problème, pourquoi on n'est pas venus à ce moment-là. Ensuite, il y a eu une annonce d'une liste de 42 joueurs en juin. S'il y avait un problème Chalureau, pourquoi ces personnes ne sont pas venues au mois de juin. Là on essaie de déstabiliser l'équipe de France à cinq jours d'une Coupe du monde. Fabien Galthié et ses hommes vont devoir sortir la Nouvelle-Zélande, gagner les Irlandais, sortir l'Afrique du Sud... Et on prend un coup de couteau de nos politiques à cinq jours d'une compétition. Maintenant, oui, il y a un fait Chalureau, je le sais car je l'ai récupéré à Montpellier alors qu'il avait été écarté de Toulouse. On sait qu'il y a eu un problème, qu'il a eu un passé, il a fait appel. Mais ce que je n'aime pas c'est le timing. Là, on a besoin de faire bloc derrière l'équipe de France."

Pour rappel, le week-end dernier, des députés élus de la France Insoumise ont dénoncé la présence du joueur de Montpellier. La justice, de son côté, ne s'est pas encore prononcée quant à l'appel de Chalureau.