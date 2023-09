XV de France: les Bleus joueront en blanc contre la Nouvelle-Zélande

Le Coq Sportif, équimentier du XV de France, a dévoilé la couleur du maillot que les Bleus vont arborer face à la Nouvelle-Zélande, en ouverture de la Coupe du monde de rugby (8 septembre-28 octobre), ce vendredi.

Les Bleus du XV de France joueront en blanc contre la Nouvelle-Zélande, ce vendredi, pour l’ouverture de la Coupe du monde de rugby (8 septembre-28 octobre) qu’ils disputeront à domicile. Le Coq Sportif, l’équipementier des Tricolores, en a fait l’annonce sur les réseaux sociaux. Pourquoi ce choix ? Il y a fort à parier que le bleu sombre du maillot domicile se rapprochait un peu trop de la tonalité du maillot Adidas des Blacks aux yeux des officiels.

Les deux équipes auraient donc veillé à ce que les couleurs de maillot soient "parfaitement distinctes" afin d’éviter que cela prête à confusion. Ce n’est qu’une supposition, aucune explication officielle n’ayant été donnée. Réjouissons-nous cependant de ce clin d'oeil à l'histoire, car le maillot du XV de France, avant d’adopter le bleu roi au début du XXe siècle, était blanc.

Un maillot blanc en 2011

C’est d’ailleurs tout de blanc vêtue que l’équipe de France dispute le premier match officiel de son histoire en 1906 contre… la Nouvelle-Zélande. Le coq ne figure pas encore sur la tunique, il ne fera son apparition que quelques années plus tard. A la place, deux anneaux, un rouge et un bleu, le tout reprenant les couleurs du drapeau tricolore. L’équipe de France de rugby, qui espère remporter la première Coupe du monde de son histoire cette année, a rencontré la Nouvelle-Zélande à sept reprises en Coupe du monde, le plus souvent en jouant avec un maillot bleu, à trois exceptions près. En 2011, déjà, et à deux reprises (en phases de groupe et en finale), les Bleus arboraient un maillot blanc pour affronter la meilleure équipe du monde.

En 2015, lors du dernier match entre les deux équipes dans un Mondial, les Bleus avaient opté pour leur rouge. Ce qui ne leur avait pas franchement réussi, avec une écrasante victoire des Blacks à la clé (62-13), et un revers historique pour l’équipe de France, qui s’enfonçait dans les méandres de l’une des périodes les plus tristes de son histoire. L’arrivée de Fabien Galthié en 2020 a permis de métamorphoser cette équipe. Le XV de France est redevenu une équipe qui gagne, beaucoup, et qui fait peur, à tout le monde. De retour au firmament, les Bleus sont annoncés comme les principaux favoris à la victoire finale, en compagnie de la Nouvelle-Zélande, qui avait pris une déculottée (40-25) lors de son dernier voyage sur le territoire national, fin 2021. Nul doute que les Bleus signeraient pour un remake et un succès écrasant qui ferait date dans l’historique des confrontations entre les deux équipes.