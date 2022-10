Coupe du monde féminine: l’Italie pour les Bleues en quarts

L'Italie, le pays de Galles et les Etats-Unis se sont qualifiés dimanche pour les quarts de finale du Mondial féminin de rugby en Nouvelle-Zélande, à l'issue des derniers matches de la phase de poule. L’équipe de France affrontera ainsi les Italiennes en quarts.

Au Waitakere stadium d'Auckland, les Italiennes ont battu le Japon 21-8, une victoire qui leur permet de s'assurer la deuxième place de la poule B avec 9 points, derrière le Canada, vainqueur des Américaines 29-14. Un succès qui envoie l’Italie sur la route de l’équipe de France en quarts de finale, le week-end prochain. En cas de succès, les coéquipières de Pauline Bourdon affronteront le vainqueur du duel entre la Nouvelle-Zélande et le Pays de Galles.

C'est la première fois qu'une équipe italienne, hommes et femmes confondus, se qualifie pour les quarts d'un Mondial de rugby, un évènement qualifié "d'historique" par le président de la Fédération italienne (FIR), Marzio Innocenti. "Nous sommes très fières de ce parcours: nous n'avons pas réussi à nous qualifier à plusieurs reprises, mais maintenant nous sommes là, et ce sera une source d'inspiration pour la jeune génération de joueuses qui nous regardent depuis chez elles", s'est réjoui la pilier Silvia Turani après la rencontre.

Une victoire et une défaite en préparation face à l’Italie

Un adversaire que les Bleus connaissent et qu’elles ne prendront pas à la légère après deux affrontements âpres en préparation. En septembre dernier, la France avait dominé la Squadra Azzurra à Nce (21-0) avant de s’incliner en Italie la semaine suivante (26-19).

Malgré leur défaite face aux Canadiennes, les Américaines, avec 5 points, se qualifient également en tant que "meilleur troisième" du classement général des huit meilleures équipes à l'issue des phases de poules. Le dernier billet pour les quarts a été attribué, en tant que "meilleur troisième" au pays de Galles (5 pts, poule A), dont le meilleur résultat en Coupe du monde reste une quatrième place en 1994.

Italiennes, Galloises et Américaines, victorieuses de la première édition du Mondial féminin en 1991, rejoignent en quarts l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, le Canada, la France et l'Australie. Les quarts de finale seront disputés les 29 et 30 octobre, deux à Whangarei et deux à Auckland.

Le programme des quarts de finale :

Samedi 29 octobre, au Northland Events Center de Whangarei:



(05h30) France - Italie



(08h30) Nouvelle-Zélande - Pays de Galles





Dimanche 30 octobre, au Waikatere Stadium d'Auckland:



(02h30) Angleterre - Australie



(04h30) Canada - États-Unis