XV de France: à Rueil-Malmaison, un accueil massif pour les Bleus avant le Mondial

Le XV de France a pris ses quartiers à Rueil Malmaison, son camp de base pour la Coupe du monde de rugby qui débutera en France le 8 septembre, avec un match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande. Quelle que soit l'issue du match, les Bleus sont assurés d'un énorme soutien populaire.

Le XV de France, accueilli samedi après-midi par quelque 5.000 personnes à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), son camp de base pendant le Mondial-2023, a assuré vivre l'engouement autour de l'équipe comme "de la pression positive", à six jours du match d'ouverture contre les All Blacks.

"ici, vous serez bichonnés", a lancé la ministre des Sports et des Jeux olympiques Amélie Oudéa-Castéra, pendant la cérémonie, qui s'est tenue sous un ciel voilé mais par 30 degrés, dans le parc du château de Bois-Préau.

Interrogé sur la réception du public, l'ailier Louis Bielle-Biarrey, plus jeune joueur du XV de France (20 ans, 3 sélections), a affirmé que ça faisait "chaud au coeur, ça lance vraiment la Coupe du monde".

"Alors oui, ça met la pression oui, un petit peu, quand on voit tout le monde qui est venu, ça montre qu'il y a un bel engouement derrière nous, mais c'est de la pression positive", a-t-il ajouté.

Les 33 joueurs et leur staff, qui logent dans un hôtel tout proche, sont arrivés à pied, vêtus de costumes sombres. Ils ont fendu la foule amassée sur les pelouses du parc, au pied de la statue de l'impératrice Joséphine, longtemps propriétaire du château de la Malmaison tout proche.

"Régalez-vous!"

Encadrés par une haie d'honneur formée par les jeunes joueurs et joueuses du club local, les coéquipiers d'Antoine Dupont, en tête à l'applaudimètre, ont écouté "la vie, c'est comme le rugby, que l'on gagne ou que l'on perde, l'important est de respecter les règles", chanté par un choeur d'enfants habillés en bleu-blanc-rouge.

Puis, après avoir entendu les discours des officiels, ils se sont vus offrir leur "cape" (casquette) officielle, symbolisant leur participation à cette 10e édition de la Coupe du monde (8 septembre - 28 octobre), qu'ils disputeront à domicile, parmi les favoris.

"Nous sommes parfaitement conscients du défi immense qui nous attend", a lancé à la foule le manager du XV de France, Raphaël Ibanez.

"Le jour J approche, on sait que vous en rêvez depuis toujours, a affirmé pour sa part Amélie Oudéa-Castéra. On sait que vous allez le faire, pour le maillot, pour ceux qui ne sont plus là, pour vous et pour l'amour duch rugby".

Avant de conclure, toujours à l'adresse des Bleus du rugby, à la conquête du premier titre mondial pour la France: "on a envie de vous dire que vous êtes la plus belle équipe du monde! Et surtout, régalez-vous!".

"Machine de guerre"

Après une Marseille entonnée par joueurs et supporteurs, des "Allez les Bleus" ont retenti alors que les joueurs posaient pour la photo de groupe.

"On profite, on regarde les sourires, on échange avec les enfants, ce sont des moments super précieux", a souligné pour sa part Paul Boudehent, autre "novice" (23 ans, 3 sél.).

"Pour l'instant, je vis ça très bien, c'est une immense fierté, on a un super groupe. Après, j'ai envie de dire, c'est à nous d'être à la hauteur des attentes et de l'évènement", a affirmé le Rochelais, en confiant que le groupe avait "une immense pensée pour Paulo", le troisième ligne Paul Willemse, remplacé dans le groupe vendredi par Bastien Chalureau après une blessure.

"La force de ce groupe, c'est qu'après une journée protocolaire comme celle-ci, on va se remettre en mode compétition, a conclu Raphaël Ibanez. C'est l'une de nos qualités, être capable de basculer et de se transformer, on l'espère, en machine de guerre, quand vient le match".

Après la Nouvelle-Zélande vendredi au Stade de France, les Bleus affronteront lors de la phase de poule l'Uruguay, la Namibie puis l'Italie.