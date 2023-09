XV de France: Chalureau rappelé chez les Bleus, pourquoi des élus LFI s'insurgent

Appelé pour pallier le forfait de Paul Willemse, Bastien Chalureau fait beaucoup parler de lui ces dernières heures. La raison: sa condamnation pour “agression raciste” en 2020. Certains élus de la France Insoumise vont interpeller Amélie Oudéa-Castéra.

Le XV de France est dans la dernière ligne droite avant le coup d’envoi de la Coupe du monde de rugby. À six jours de leur match d’ouverture face à la Nouvelle-Zélande, le 8 septembre au Stade de France, les Bleus viennent de rejoindre leur quartier général à Rueil-Malmaison. Pourtant depuis 24 heures, une polémique commence à enfler, surtout depuis l’officialisation du retour de Bastien Chalureau dans le groupe des 33 à la place de Paul Willemse, blessé. La raison: sa condamnation à six mois de prison avec sursis pour “agression raciste” en 2020.

Les faits se sont produits fin janvier 2020, parking Jean-Jaurès à Toulouse. À l’issue d'une soirée, Bastien Chalureau est l'un des protagonistes d'une bagarre, impliquant également Yannick Larguet et Nassim Arif, joueurs de rugby eux aussi. Dans les colonnes de La Dépêche du Midi, Yannick Larguet était revenu sur cette agression. “On allait descendre dans le parking Jean-Jaurès. J’ai entendu une personne qui criait: "Ça va les bougnoules?" Je me suis retourné et j’ai aperçu un gars costaud qui traversait les allées Jean-Jaurès avec un copain. J’ai demandé s’il s’adressait à moi. Il continuait sans cesse ses insultes racistes. J’ai voulu me retourner et il m’a décroché un coup de poing de toutes ses forces dans la mâchoire. J’ai reculé, j’étais dans le brouillard. Pendant ce temps-là, il a frappé mon copain. Il était hystérique, enragé. Je ne savais pas qui m’avait agressé mais ses amis l’appelaient Chalu. Je l’ai reconnu sur le site internet du Stade Toulousain."

Révolte politique

La présence de Bastien Chalureau dans le groupe France interpelle la classe politique, d’autant que Mohamed Haouas, autre prétendant, n’avait pas été retenu par Fabien Galthié après sa condamnation pour violences conjugales. "Alors que nous nous mobilisons pour honorer la mémoire de Federico Martin Aramburu tué en plein Paris pas des nazis, l’appel en sélection deChalureau est une insulte à sa mémoire et à toutes les victimes du racisme. @FranceRugby réagissez !", a tweeté Thomas Portes, député LFI de Seine-Saint Denis. De son côté, son homologue François Piquemal va interpeller Amélie Oudéa-Castéra. "Pensée pour les rugbymen Yannick Larguet et Nassim Arif victimes d’une agression raciste et violente de B.Chalureau en 2020 à Toulouse La sélection de ce dernier sans excuse publique est une erreur pour le XV de France."

Face à la polémique qui enfle, les supporters s’en sont donnés à coeur joie sur les réseaux sociaux, notamment en commentant une vidéo de l’arrivée des joueurs à Rueil-Malmaison, où une apparition de Chalureau a été coupée au montage.

Après une préparation sérieuse (trois victoires, une défaite), le XV de France entame la Coupe du monde face aux Blacks, avant d’enchaîner face à l’Uruguay (le 14), la Namibie (le 21) et l’Italie (6 octobre).