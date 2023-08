Coupe du monde: coup dur pour les Bleus, Danty forfait contre la Nouvelle-Zélande

A moins d'une dizaine de jours du match d'ouverture de la Coupe du monde contre la Nouvelle-Zélande (8 septembre), les Bleus ne pourront pas compter sur Jonathan Danty, centre du XV de France. Un coup dur qui s'ajoute aux forfaits de Romain Ntamack (pour la compétition) et celui de Cyril Baille également pour le match d'ouverture.

Les coups durs s'enchaînent pour le XV de France. Après Romain Ntamack et Cyril Baille, les blessures s'enchaînent pour l'équipe de France. A quelques jours du début de la Coupe du monde contre les All Blacks, Jonathan Danty est forfait selon des informations de L'Equipe, confirmées par RMC Sport. Le centre du XV de France est touché aux ischio-jambiers et sera absent entre deux et trois semaines.

Moefana pour remplacer Danty?

Pour remplacer Danty, Fabien Galthié pourrait compter sur Yoram Moefana, le centre de l'Union Bordeaux-Bègles: "Jonathan Danty serait normalement, si on suit Fabien Galthié et le vécu commun, remplacé par Yoram Moefana. Cela a été le cas, souvenez-vous, Danty s’était blessé au genou fin décembre, il avait loupé les deux tiers du tournoi (des Six Nations) et c’était Moefana qui était titulaire en Italie, en Irlande, contre l’Ecosse à domicile. […] C’est le remplaçant naturel de Danty selon Fabien Galthié, maintenant on va voir ce que va faire le sélectionneur'' s’est exprimé Wilfried Templier, dans le Super Moscato Show.

Un coup dur pour les Bleus

Jonathan Danty est un élément essentiel du XV de France. Souvent associé à Gaël Fickou, Danty avait débuté dans les trois derniers matchs de préparation des Bleus dont celui contre l'Australie, où il s'est illustré en inscrivant un essai.

L'absence du joueur de La Rochelle (23 sélections) est un coup dur pour les Bleus, qui vont devoir composer sans lui dans le choc contre la Nouvelle-Zélande, le 8 septembre, au Stade de France à 21 heures.