XV de France, Mondial 2023, Toulon... les confidences de Baptiste Serin

EXCLU RMC SPORT - Baptiste Serin s'est confié sur la fin de saison avec le RC Toulon, mais aussi ses ambitions avec le XV de France en vue de la Coupe du monde 2023 en France.

Le compte à rebours commence pour Baptiste Serin. Convoqué pour France-Écosse lors du Tournoi du VI Nations qui vient de s'achever, l'expérimenté demi de mêlée de 28 ans (42 sélections) se trouve aux portes des Bleus... et donc de la Coupe du monde 2023. "J'ai vécu pas mal de choses avec ce groupe. Forcément, je regarde tous les matchs. Je suis très heureux d'avoir goûté à nouveau au groupe. C'était très important pour moi. Je courais après depuis quelque temps", confie-t-il au micro de RMC Sport.

"J'ai eu une période où j'étais souvent titulaire. On s'attend alors à être appelé tout le temps. En fait, c'est le jour où tu n'es plus appelé que tu te rends compte que quelque chose te manque", admet-il, avec l'ambition de "remonter à Marcoussis, de repasser du temps avec eux, de préparer un match, d'avoir le coq sur le coeur". "Il y a des choix de joueurs, une hiérarchie qui est établie. Maintenant, je vais bosser pour essayer de la bouger", ajoute-t-il. Tout en promettant au passage, et avec un grand sourire, "qu’il n’a jamais été un problème" dans le vestiaire des Bleus. "On peut avoir 40, 50 ou 60 sélections, des fois on ne joue pas, mais le plus important c’est l’équipe! Si je suis dans ce cas-là, ça me va. Il suffit de voir comme j’étais heureux de revenir en Bleus et à Marcoussis! L’essentiel, c’est d’avoir le plus d’énergie possible et donner de ta personne pour que le collectif marche".

"Je donnerai tout pour y être"

La liste des 42 joueurs retenus pour la préparation du Mondial est attendue le 21 juin. Celle, définitive, des 33 est programmée au 21 août. "Je donnerai tout pour y être. C'est un objectif pour moi, je ne lâcherai rien. C'est un rêve, c'est une Coupe du monde en France".

Et Baptiste Serin estime que les Bleus doivent assumer ce statut de favori: "Tout le monde le sait, notre objectif est de remporter la Coupe du monde. Là, ce qui a changé, c’est l’image que le monde entier peut avoir de cette équipe. Elle a prouvé qu’elle était capable de battre les meilleures nations, d’enchaîner les grosses performances. Certains joueurs se sont révélés et sont désormais de classe mondiale. Et je le dis sincèrement, peu importe que j’y sois ou pas, j’espère que la France sera champion du monde, c’est ça le plus important!"

"Les coachs m'ont demandé beaucoup plus"

Cette convocation tant espérée passe par une bonne fin de saison avec le RC Toulon, actuellement septième du championnat. "Une saison réussie, c'est la qualification en Top 14 et le titre en coupe d'Europe. Le titre européen, ça fait deux ans qu'on court derrière. J'aimerais qu'on y arrive, ça faitdeux finales d'affilée qu'on perd. La qualification pour le top 6, ça montrerait que notre groupe s'améliore. On ne va rien lâcher, il faut être ambitieux, même si on reste sur des années de faux pas et de négatif. Du staff aux joueurs, en passant par nos infrastructures et notre public, on a des atouts et de grande qualités, donc il faut être ambitieux, et gommer certaines failles du début de saison".

Quant à ses performances individuelles, Baptiste Serin salue le petit coup de fouet qui lui a été donné dernièrement: "À un moment de la saison, les coachs m'ont demandé beaucoup plus. Ça m'a remis en question. Ce sont des choses qui arrivent. Dans une carrière, ça fait du bien. Maintenant que j'ai plus de recul sur les choses, je sais ce qu'il faut améliorer à chaque fois. Je suis très autocritique envers moi-même. C’est mon moteur, c’est ce qui me permet d’avancer, et d’être meilleur de match en match. Je ne me laisse jamais griser par des compliments ou de belles performances. Ça vient aussi avec l'expérience, l'accumulation des matchs, des saisons".