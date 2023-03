VI nations: pas de titre pour les Bleus, l'Irlande réussit son quatrième Grand Chelem

Après la victoire du XV de France face au pays de Galles, l'Irlande a fait le travail de son côté face à l'Angleterre (29-16) pour s'offrir son quatrième Grand Chelem.

L'Irlande a réussi samedi le quatrième Grand Chelem de son histoire dans le Tournoi des six nations en venant à bout de l'Angleterre (29-16), confirmant qu'elle serait une des favorites du Mondial en France, cet automne. Emmené par Johnny Sexton, devenu le meilleur réalisateur de l'histoire du Tournoi avec 566 points, le XV du Trèfle s'est remis d'une entame nerveuse pour prendre l'ascendant sur l' Angleterre, qui a joué toute la seconde période à 14.

Une véritable machine à gagner

Derrière l'inoxydable Jonathan Sexton ou l'impressionnant Josh van der Flier, l'Irlande est un rouleau compresseur: une machine froide et réaliste qui a remporté avec brio le Tournoi des six nations, son premier depuis 2018.



Un Grand Chelem, onze victoires consécutives, dont une historique tournée en Nouvelle-Zélande où l'Irlande ne s'était jamais imposée, une place de N.1 mondial, un premier succès à Cardiff dans le Tournoi depuis 2013... le XV du Trèfle semble intraitable à six mois de la Coupe du monde en France (8 septembre-28 octobre), dont il est un des grands favoris.



Sur la route de ce Grand Chelem, seulement le quatrième de leur histoire (1948, 2009, 2018), les hommes d'Andy Farrell ont même dominé les Bleus (32-19), dernier adversaire du top dix mondial qu'ils n'avaient pas battus, en leur infligeant la plus lourde défaite de l'ère Fabien Galthié.



Et ce ne sont pas uniquement les quatre essais marqués qui ont fait mal aux coéquipiers d'Antoine Dupont, pourtant invaincus depuis quatorze matches jusque-là. C'est avant tout l'écart dans le jeu, dans la maîtrise et dans la fluidité entre les deux nations.