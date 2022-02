Ecosse-France: le nouveau carton d’audience des Bleus

En lice pour décrocher le Grand Chelem dans le Tournoi des VI Nations 2022, le XV de France est tout aussi performant en audience. Les Bleus ont été suivis par 5,05 millions de téléspectateurs face à l’Ecosse (36-17).

Le XV de France poursuit son excellent Tournoi des VI Nations, sur le terrain et à l’audimat. Après avoir compilé 6,45 millions de téléspectateurs, pour 40,4% de part d’audience, face à l’Irlande (30-24), les Bleus ont pu compter sur 5,05 millions de téléspectateurs. Une belle performance à un horaire moins favorable.

La France fait même mieux en part d'audience avec 44,8%, alors que le pic enregistré en fin de match a été mesuré à 6,1 millions de téléspectateurs. La prochaine sortie des joueurs de Fabien Galthié a de quoi faire saliver le diffuseur, France 2, avec une affiche en soirée au pays de Galles, le vendredi 11 mars à 21h. La finale du Tournoi qui se dessine pour les Bleus face à l’Angleterre aura lieu elle le samedi 19 mars, toujours à 21h.

Un bon score pour Angleterre-Galles

Deux prochains adversaires des Bleus qui s’affrontaient également samedi, avec une courte victoire pour le XV de la Rose (23-19). Un match qui a réussi à fédérer de nombreux fidèles de rugby avec 2,57 millions de téléspectateurs pour 18,5% de part d’audience.

L’engouement croissant autour du XV de France est palpable mais, à l’image de leur capitaine Antoine Dupont, les Bleus ne tombent pas dans l’euphorie. "On engrange des victoires, on sent l’engouement. Mais ça fait 12 ans que le Tournoi n’a pas été gagné, il nous reste des choses à accomplir, il ne faut pas se laisser griser", tempère le demi de mêlée du Stade Toulousain.