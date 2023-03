EN DIRECT - Italie-France: les Bleues se lancent à la poursuite du Grand Chelem

5 joueuses de Blagnac, 4 du Stade Bordelais, 3 de Montpellier, 1 de Toulouse et 1 de Grenoble figurent dans ce XV de départ !

On retrouve plusieurs néophytes comme la demi d’ouverture du Stade Bordelais Carla Arbez (23 ans), associé à la charnière à la demi de mêlée de Toulouse Pauline Bourdon son ex-coéquipière à l’AS Bayonne, ainsi que la 2e ligne de Blagnac Maëlle Picut (23 ans) qui débutera sur le banc des remplaçantes, aux côtés de deux cadres d’expérience, la 3e ligne toulousaine Gaëlle Hermet et l’ouvreuse-arrière de l’ASM Romagnat Jessy Trémoulière.

Notons aussi la titularisation d’une première ligne 100% bordelaise, formée par Deshayes, Sochat et Khalfaoui. Aux ailes, on retrouve deux revenantes évoluant à Montpellier, Caroline Boujard et Cyrielle Banet, absentes de la dernière Coupe du monde en novembre 2022.