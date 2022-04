VI Nations - France-Angleterre en direct: l'exploit et le Grand Chelem pour les Bleues ?

De l'expérience dans le XV et sur le banc

Les Tricolores pourront notamment compter sur le retour précieux de leur demi d'ouverture et buteuse, Caroline Drouin, absente lors des deux dernières rencontres des Bleues. Entre les titularisations de Sochat au talon, de la triplette Ferer-Hermet-Romane Ménager en 3e ligne ou encore de Marine Ménager et Boujard sur les ailes, on mise sur l'expérience pour ce dernier match.

A titre de comparaison, les Bleues affichaient une moyenne de 31 sélections pour le match de samedi. Sur le banc, les 69 capes de Jessy Trémoulière pèseront également lourd pour gérer la fin de match. À noter que neuf joueuses alignées pour cette finale du Tournoi face aux "Red Roses" étaient présentes lors du dernier succès tricolore face à l'Angleterre (18-17). C'était en 2018 au Stade des Alpes.