VI nations: les féminines du XV de France maîtrisent l'Italie pour leur entrée en lice

En quête du Grand Chelem, les féminines du XV de France ont parfaitement entamé leur Tournoi des VI nations en disposant de l'Italie à Grenoble (39-6), malgré quelques détails à perfectionner.

Les filles du XV de France ont fait le boulot. A l'instar des garçons, les coéquipières de Caroline Drouin ont débuté le Tournoi des VI nations par une victoire face à l'Italie à Grenoble (39-6). Si le score est au rendez-vous, les joueuses d'Annick Hayraud ont encore beaucoup de travail avant de recevoir l'Irlande samedi prochain.

Portées par un public grenoblois au rendez-vous, les Françaises ont attaqué la rencontre de la meilleure des manières en marquant deux essais lors de la première demi-heure. La deuxième ligne Madoussou Fall a ouvert la voie après bon reversement d'Alexandra Chambon (10-3, 18e), avant qu'Emeline Gros ne fasse le break avant la pause (17-6, 26e), face à une équipe italienne agressive mais imprécise.

Le bonus dans la poche

Malgré plus de fautes de mains, les Tricolores ont déroulé en deuxième période en marquant trois essais grâce à Léa Murie, Emilie Boulard et Chloé Jacquet pour s'assurer le point de bonus offensif. La botte de Caroline Drouin (10 pts) a terminé le travail pour valider la première victoire dans cette édition 2022 du Tournoi des VI nations.

La France poursuit sa série de victoires et n'a plus perdu depuis la finale du Tournoi des VI nations contre l'Angleterre, le 24 avril dernier (6-10). Les Bleues suivent la cadence des Anglaises et des Galloises, victorieuses de l'Ecosse (57-5) et l'Irlande (27-19) et pointent à la deuxième place du classement avec cinq points. Le XV de France a désormais rendez-vous avec l'Irlande, samedi prochain (15h15) au stade Ernest-Wallon à Toulouse.