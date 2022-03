FFR : Quatre candidats pour succéder à Didier Retière au poste de DTN

INFO RMC Sport - Quatre candidats se sont manifestés pour occuper le poste de Directeur Technique National et ainsi prendre la succession de Didier Retière, nouveau salarié de Clermont à partir de ce vendredi.

Qui va succéder à Didier Retière? L’ancien adjoint de Marc Lièvremont chez les Bleus vit ses dernières heures en tant que Directeur Technique National du rugby français, un poste qu’il occupe depuis 2014, avant de rejoindre officiellement le club de Clermont dans les heures à venir comme directeur du développement sportif. Ce jeudi soir, il fera son pot de départ avec les salariés de la Fédération Française de Rugby puis avec les élus.

Déjà des entretiens avec Laporte

En coulisses, depuis plusieurs semaines et l’annonce du départ programmé de Retière en Auvergne, sa succession est ouverte. Selon les informations de RMC Sport, quatre candidats se sont manifestés et ont passé des entretiens avec le président Bernard Laporte. Trois d’entre eux sont des cadres d’Etat, ce qui est un avantage dans ce dossier. Il s’agit de Jean-Marc Béderède, actuel manager des moins de 20 ans et ancien entraineur de la défense du XV de France, Sébastien Calvet, manager France jeunes et ancien entraineur de Montauban notamment, et Olivier Lièvremont, directeur technique des Ligues PACA et Corse et cousin de l’ancien sectionneur.

Pour la quatrième candidature, il s’agit de Christophe Reigt, manager des équipes de France VII et veille connaissance du président Laporte depuis leur époque à Bègles-Bordeaux. Il fait figure d’outsider dans ce dossier.

Les échanges vont se poursuivre entre la FFR et le ministère des Sports, qui aura le dernier mot. Une décision est attendue dans les jours à venir.