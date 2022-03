France-Angleterre: Underhill de retour face aux Bleus

Opposé ce samedi (à 21h) au XV de France pour la dernière journée du Tournoi des VI Nations, l'Angleterre a dévoilé sa composition. Les hommes d'Eddie Jones pourront compter sur le retour de Sam Underhill.

Le troisième ligne Sam Underhill a été rappelé par l'Angleterre pour la première fois depuis novembre dernier, en vue d'affronter le XV de France, samedi au Stade de France lors de la 5e et avant-dernière du Tournoi des six nations 2022.



Underhill (25 ans, 27 sélections) n'avait plus porté le maillot du XV de la Rose depuis novembre 2021, et une victoire face à l'Afrique du Sud championne du monde. Il formera une troisième ligne de combat aux côtés de Courtney Lawes, à nouveau capitaine, et Sam Simmonds.



Le joueur de Bath remplace Tom Curry, blessé à une cuisse contre l'Irlande la semaine dernière. Ben Youngs, le joueur anglais le plus capé, formera la charnière aux côtés de la pépite Marcus Smith.

"C'est notre équipe la plus forte"



Le triangle arrière sera formé de George Furbank à l'arrière et Freddie Steward et Jack Nowell sur les ailes.



"C'est notre équipe la plus forte pour ce match. On est évidemment déçus de ne pas être en course pour le titre mais, après l'Irlande, nous sommes plein de fierté, d'énergie et de discipline tactique", a expliqué le sélectionneur Eddie Jones.



Composition de l'équipe d'Angleterre:

Furbank - Steward, Marchant, Slade, Nowell - (o) Smith, (m) Youngs - Underhill, Simmonds, Lawes - Isiekwe, Itoje - Stuart, George, Genge



Remplaçants: Dolly, Marler, Sinckler, Chessum, Dombrandt, Randall, Ford, Daly