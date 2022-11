La sensation à un an du Mondial: l'Argentine fait tomber l'Angleterre à Twickenham

Le XV de la Rose tombe à domicile: l'Argentine a créé la sentation en battant d'un point l'Angleterre à Twickenham (30-29) ce dimanche.

Battue par l'Argentine à Twickenham (30-29) pour la première fois depuis 2006, lors d'un test-match d'automne, dimanche, l'Angleterre a reçu un avertissement face à un adversaire qu'il retrouvera en poule dans dix mois lors du Mondial en France.

Brouillon lors des phases offensives et parfois indisciplinée, le XV de la Rose a été puni par l'ailier et buteur Emiliano Boffelli, auteur de 25 points. Les 67% de possession de balle sur l'ensemble du match montrent à quel points les joueurs d'Eddie Jones ont été stériles dans leur utilisation du ballon. Malgré cela, il s'en est fallu d'assez peu pour qu'ils s'en sortent face aux Pumas, sur la lancée de leur victoire historique en Nouvelle-Zélande en août.

Les Anglais ont cependant offert beaucoup trop d'occasions de marquer des points faciles à leur adversaires qui menaient 6-3 jusqu'à un essai en force de l'ailier Joe Cokanasiga, transformé par Owen Farrell (10-6, 25e). Cet écart de quatre points séparait encore les deux équipes à la pause après deux nouvelles pénalités de chaque côté (16-12).

Mais un début de seconde période raté du XV de la Rose et notamment cinq minutes d'égarement ont permis aux visiteurs d'inscrire un superbe essai par Boffelli, à la conclusion d'une belle combinaison au large, et un second en contre par Santiago Carreras, après un ballon perdu par les Anglais dans le camp adverse (16-24, 51e).

Les Anglais à la relance contre le Japon, avant les All Blacks

Les joueurs d'Eddie Jones ont immédiatement réagi en inscrivant eux aussi un essai, par le demi de mêlée Jack van Poortvliet, qui venait d'entrer en jeu (23-24, 55e). Et par deux fois, la botte de Farrell a redonné l'avantage aux locaux, mais par deux fois également Boffelli n'a pas tremblé pour remettre les siens en tête et finir par avoir le dernier mot pour offrir aux siens une victoire de prestige.

L'Angleterre tentera de se relancer dès samedi prochain en accueillant le Japon avant de recevoir les All Blacks, faciles vainqueurs samedi au pays de Galles (55-23), puis l'Afrique du sud, ce qui constituait l'affiche de la finale du dernier Mondial. Les Argentins ont rendez-vous à Cardiff face au pays de Galles samedi prochain, avant de se rendre à Murrayfield pour y affronter l'Écosse.