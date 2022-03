Le rugby français rend hommage à Aramburu après sa mort tragique

Federico Martin Aramburu, ex-international de rugby argentin, a été tué à Paris samedi matin après une altercation dans un établissement de nuit. Un hommage lui sera notamment rendu avant France-Angleterre au Stade de France.

Il y aura beaucoup d’émotion ce samedi soir au Stade de France. Avant le coup d’envoi du match tant attendu entre le XV de France et l’Angleterre, qui peut voir les Bleus décrocher leur premier Grand Chelem depuis douze ans, un hommage sera rendu à Federico Martin Aramburu. Il y aura une minute d'applaudissements et une photo de lui sera projetée sur les écrans géants.

International argentin à 22 reprises, passé notamment par Biarritz, Perpignan et Dax au début des années 2000, il est décédé cette nuit à Paris à l’âge de 42 ans.

Les fait se sont déroulés au petit matin, à 6h15. Il a été tué après une altercation dans un établissement de nuit, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, dans le centre de la capitale. Une enquête en flagrance pour assassinat a été ouverte par le parquet de Paris. La brigade criminelle en est saisie.

Woki, Lucu, Giroud...

A l’annonce de cette terrible nouvelle, les hommages se sont aussitôt multipliés. "Nous apprenons le décès de Federico Martin Aramburu dans des circonstances tragiques. L’ensemble du BOPB adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, ses proches, et les assure de son total soutien", a ainsi tweeté son ex-club du Biarritz Olympique. L’ancien centre ou ailier avait remporté avec le BO deux Boucliers de Brennus en 2005 et 2006, et pris part à une finale perdue de Coupe d’Europe, comme remplaçant, face au Munster en 2006. Il avait aussi été président des Socios du BO entre 2015 et 2018.

Perpignan a également fait part de son "immense tristesse" et adressé "à sa famille et ses proches ses plus sincères condoléances". D’autres clubs ont exprimé leur peine comme Bayonne et le Stade Français. Même émotion chez les internationaux français Cameron Woki et Maxime Lucu, et pour Thibault Giroud, directeur de la performance du XV de France. Tous ont fait part de leur tristesse sur leurs réseaux sociaux.