Leinster-La Rochelle: "Il ne nous ont pas respecté", Alldritt souligne la grosse erreur des Irlandais

Suite à la victoire renversante de La Rochelle face au Leinster en finale de Champions Cup, Grégory Alldritt, le capitaine des Maritimes, a pointé le manque d'humilité des Irlandais et le manque de respect qu'il a ressenti au moment du toss.

Une finale peut parfois se jouer avant même le coup d'envoi. Grégory Alldritt, capitaine du Stade rochelais, en a donné une illustration après la victoire de son équipe face au Leinster, samedi après-midi en finale de la Champions Cup (27-26). "Déjà le toss, ils ne nous ont pas respecté, a-t-il expliqué en conférence de presse, au moment d'énumérer les moments qui ont fait basculer le match. Ils ne m'ont pas respecté."

Alldritt a détaillé ensuite ce qu'il reprochait notamment au capitaine adverse, James Ryan : "Il ne m'a pas regardé dans les yeux quand il m'a serré la main. C'est quelque chose qu'il ne faut pas nous faire. On a énormément de valeurs dans ce club et le respect en fait partie."

"Quand je pense aux 5 de devant qui sont rentrés, ils nous font gagner le match"

Le reste, sur la pelouse, tient de l'exploit sportif et mental, avec une remontée historique. Noyés par la déferlante de vagues irlandaises, les Rochelais n'ont pas sombré. Ils ont au contraire progressivement refait surface, basculant de 17-0 à 23-14 en faveur des Irlandais à la pause: La dynamique était pour nous, explique Alldritt. On a décidé que les finales perdues c'était fini, maintenant on veut les trophées. Comme dit Ronan (O'Gara), il a prouvé que son discours est bon, c'est un match qui se joue à 23, pas à 15. Quand je pense aux 5 de devant qui sont rentrés, ils nous font gagner le match, clairement."

Le capitaine rochelais assure surtout qu'il ne voulait pas avoir à se cacher derrière des excuses en cas de défaie. "On savait qu'on ne nous donnerait rien aujourd'hui, qu'on ne voulait pas avoir d'excuse à la fin du match. On a été déçus plusieurs fois sur certains mauls mais on est repartis sur des mauls et c'est ce qui nous amène à cet essai de Georges Henri (Colombe)."