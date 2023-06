Mondial U20: les Bleuets confirment en corrigeant la Nouvelle-Zélande

Cinq jours après avoir étrillé le Japin (75-12), les Bleuets ont dominé la Nouvelle-Zélande (35-14), jeudi, sous le déluge de Paarl (Afrique du Sud), dans le cadre de la Coupe du monde des moins de 20 ans.

L'équipe de France des moins de 20 ans a surclassé la Nouvelle-Zélande (35-14) grâce à cinq essais, dont un doublé de Posolo Tuilagi, jeudi à Paarl (Afrique du Sud), se plaçant en position optimale pour se qualifier en demi-finales du Mondial. Grâce à cette victoire bonifiée face aux "Baby Blacks", les Bleuets, après leur démonstration lors de la première journée samedi face au Japon (75-12), pointent à la première place de la poule A (9 points, +84), avant un dernier match contre le pays de Galles mardi.

Dans des conditions climatiques dantesques (vent et pluie) rendant notamment le ballon glissant, et sur une pelouse transformée en champ de boue, les coéquipiers de Lenni Nouchi ont maîtrisé leur sujet de bout en bout face à des adversaires dominés physiquement et dans le jeu. Seuls deux cartons jaunes, adressés en deuxième période au demi de mêlée clermontois Baptiste Jauneau (52e) puis au centre toulousain Paul Costes (58e), juste avant que l'arbitre n'accorde un essai de pénalité aux Néo-Zélandais, ont entaché une prestation tricolore globalement très aboutie.

Un sans-faute réussi par les Bleuets en première mi-temps

Les Bleuets ont ainsi réalisé une première période quasi-parfaite avec trois essais (21-0). Le premier a été l'oeuvre de l'ailier palois Théo Attissogbé, bien servi par le demi d'ouverture rochelais Hugo Reus, auteur par ailleurs d'un 100% face aux perches. Le puissant (1,92 m, 145 kg) deuxième ligne de Perpignan Posolo Tuilagi a marqué le deuxième à la suite d'un ballon porté, avant que Jeauneau n'aplatisse le sien, après une magnifique passe vers l'intérieur d'Attissogbé depuis le bord de touche.

Au retour des vestiaires, et malgré un regain de forme des Néo-Zélandais, les Bleuets, par l'intermédiaire de nouveau de Tuilagi, omniprésent et inarrêtable, ont signé leur quatrième essai, synonyme de bonus offensif. Avant d'inscrire le cinquième par le biais du troisième ligne palois Brent Liufau, en réponse au second des "Baby Blacks".