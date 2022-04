Présidentielle: le message anti-Le Pen de Michalak, inquiet pour sa sœur musulmane et voilée

L'ancien demi d'ouverture du Stade Toulousain et du XV de France, Frédéric Michalak, a de nouveau appelé à voter en faveur d'Emmanuel Macron dimanche au deuxième tour de l'élection présidentielle. Opposé aux valeurs de l'extrême droite, l'ex-rugbyman de 39 ans se dit inquiet pour sa petite soeur, musulmane et voilée, alors que la patronne du RN, Marine Le Pen veut interdire le port du voile sur la voie publique.

Marine Le Pen ne pourra pas compter sur la voix de Frédéric Michalak. Jeune retraité des terrains de rugby, l’ancien demi d'ouverture du XV de France (39 ans) est même un farouche opposant à la candidate à la présidence de la République. Jeudi, il a, de nouveau, appelé à voter Emmanuel Macron dimanche lors du second tour après une violente charge contre la patronne du RN. Cette prise de position s’explique en partie par la volonté de Marine Le Pen d’interdire le port du voile sur la voie publique et les possibles conséquences pour sa petite sœur, de confession musulmane et voilée.

"Honte à vous Rassemblement national"

"Ma petite sœur née en France, je t’aime, je suis triste de voir que tu ne serais pas libre dans ton propre pays pour vivre ta foi, a tweeté l’ex-international tricolore (77 sélections). Libre, voilée par choix, et qui aide les plus démunis chaque jour !" Et Michalak de conclure : "Honte à vous Rassemblement national. Votez Emmanuel Macron."

Ce n’est pas la première fois que l’ancien Toulousain prend position en faveur du président de la République et surtout contre Marine Le Pen. Le 12 avril, il figurait parmi une cinquantaine de sportifs opposés aux valeurs de l’extrême droite qui a appelé à voter en faveur d’Emmanuel Macron au 2e tour de la présidentielle dans les colonnes du Parisien.

Frédéric Michalak avait justifié son choix en désapprouvant la politique sportive du RN sur Twitter : "Aleksandar Nikolic, représentant de la responsable frontiste en matière de sport, a annoncé l'instauration de quotas de joueurs français (70 %) dans les effectifs des sports professionnels. Pas mes valeurs…" avait tweeté l’ancien rugbyman.